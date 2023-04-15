«Химки» и «Торпедо» в следующем туре сыграют друг против друга без главных тренеров

Матч 24-го тура Российской премьер-лиги между московским «Торпедо» и подмосковными «Химками» пройдёт без главных тренеров.

Напомним, что наставник «красно-черных» Андрей Талалаев, который в этом сезоне уже работал в столичном клубе, получил красную карточку на 90-й минуте матча против «Крылеьв Советов» за то, что кинул бутылку на поле, а наставник «автозаводцев» Жозеп Клотет был удалён в концовке первого тайма в игре против «Спартака».

Матч между главными аутсайдерами турнира встретятся в следующую субботу, 22 апреля. Начало поединка - в 14:00 по московскому времени.