Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игнатьев: «Мостовой в роли тренера — это абсурд какой-то!»

21 Апреля 2023 • 17:14 Комментировать
Химки
...
Торпедо Москва
Через 19 ч. 2 мин.

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового в роли тренера.

Напомним, ранее Мостовой сообщил о желании получить тренерскую лицензию.

«Мостовой — отличный игрок. Но он в роли тренера — это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ», — цитирует Игнатьева Sport24.

Помимо «Спартака», в период своей футбольной карьеры Мостовой выступал за испанские клубы «Сельту» и «Алавес», а также представлял французские «Кан», «Страсбург» и португальскую «Бенфику». За сборную России полузащитник провёл в общей сложности 51 матч и забил 10 голов.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Мостовой Борис Игнатьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХИМКИ ТОРПЕДО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
22.04.23 в 14:00
Химки Химки
Торпедо Москва Торпедо Москва
2.65 3.45 2.65
Видео
22.04.23 в 16:30
Факел Факел
Оренбург Оренбург
2.50 3.60 2.75
Видео
22.04.23 в 19:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.47 4.90 6.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Апреля
18:53 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин ожидает, что «Динамо» не создаст особых проблем «Зениту»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Дюрица: «Хорошо, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву»
18:45 · Россия. Премьер-лига
Антон Заболотный: ЦСКА готов к конкуренции с «Зенитом»
18:45 · Россия. Первая лига
Агент Ломовицкого высказался о будущем футболиста
18:38 · Кубок России
Ари: «Буду болеть за «Краснодар» в оставшихся матчах Кубка»
18:35 · Россия. Премьер-лига
Антон Заболотный: «Локомотив» находится не на своём месте»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Решение отказаться от азиатского турнира – абсолютно верное»
18:12 · Россия. Премьер-лига
Возвращение пива на стадионы: В Госдуме обсудят вопрос на следующей неделе
18:11 · Кубок России
Ари прокомментировал вылет «Спартака» из Кубка России
17:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Бальде: «Он доволен положением в команде»
17:39 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга»: «Цели мы давно обозначили — быть в десятке»
17:33 · Россия. Премьер-лига
Кузнецов — о возможном возвращении Фернандеса в ЦСКА: «Мне всё равно»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Горжусь тем, что фанатов с каждым матчем становится всё больше» 1
17:18 · Россия. Премьер-лига
Кафанов ответил на вопрос, мог ли бы он взять Буффона в «Рубин»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев: «Мостовой в роли тренера — это абсурд какой-то!»
Все новости
Рекомендуем