Игнатьев: «Мостовой в роли тренера — это абсурд какой-то!»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев оценил перспективы экс-полузащитника «Спартака» Александра Мостового в роли тренера.

Напомним, ранее Мостовой сообщил о желании получить тренерскую лицензию.

«Мостовой — отличный игрок. Но он в роли тренера — это абсурд какой-то! Человек не имеет никакого специального образования, чтобы быть тренером в РПЛ», — цитирует Игнатьева Sport24.

Помимо «Спартака», в период своей футбольной карьеры Мостовой выступал за испанские клубы «Сельту» и «Алавес», а также представлял французские «Кан», «Страсбург» и португальскую «Бенфику». За сборную России полузащитник провёл в общей сложности 51 матч и забил 10 голов.