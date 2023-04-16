Кухарчук прокомментировал назначение Талалаева в «Химки»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук отреагировал на назначение бывшего наставника команды Андрея Талалаева главным тренером «Химок».

«Могу только поздравить Андрея Викторовича с новым вызовом. Будет борьба! Самая главная игра в сезоне — следующая с «Химками»! Мы будем биться до последнего и бороться за три очка», — приводит слова Кухарчука «Спорт-Экспресс».

Игрок признался, что его не удивило назначение Талалаева в «Химки», ведь в российском футболе в принципе ничего не удивляет, особенно действия «красно-черных».

Напомним, ранее 50-летний специалист заключил с подмосковным клубом пятилетний контракт.

Матч 24-го тура РПЛ «Химки» - «Торпедо» пройдет 22 апреля в 14:00 по мск.