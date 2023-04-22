«Торпедо» на протяжении 7 минут было на 15-м месте, но пропустило от «Химок» сразу два мяча

«Химки» с «Торпедо» проводят достаточно результативный матч 24-го тура Премьер-лиги. В конце первого тайма Бутта Магомедов огорчил болельщиков гостей результативной попыткой. На 45-й минуте соперник отыгрался после удара с 11-метровой отметки Андре Филипе. После перерыва Илья Стефанович переиграл вратаря в ближнем бою, но «Торпедо» вело недолго. В его ворота был назначен пенальти. К мячу подошел Резиуан Мирзов и пробил в правый угол ворот, голкипер же не смог выручить - 2:2. Несколько минут, и хозяева снова забили, Владимир Хубулов отметился дебютным голом за свою команду - 3:2.

В онлайн-таблице «Торпедо» снова возвращается на последнее место, «Химки» - 15-е. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.