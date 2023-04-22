Андре Фелипе: «Мы не думаем о том, что «Торпедо» вылетит из РПЛ»

Нападающий «Торпедо» Андре Фелипе высказался о возможном вылете московской команды в Первую лигу по итогам нынешнего сезона.

Напомним, что после 23 туров РПЛ «автозаводцы» занимают последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 13 набранных очков.

«Мы не думаем о том, что «Торпедо» вылетит из РПЛ», — приводит слова Андре «Спорт-Экспресс».

Также 32-летний бразилец признался, что пока не задумывался о своём будущем, несмотря на то, что срок действия его контракта с «Торпедо» истекает уже ближайшим летом.

Свой следующий матч «Торпедо» проведёт сегодня, 22 апреля, против «Химок». Начало — в 14:00 по московскому времени.