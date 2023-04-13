Хавбек «Химок» Гбане: Игра против «Торпедо» будет матчем жизни

Полузащитник «Химок» Роман Мори Гбане высказался о предстоящем матче против московского «Торпедо».

«Мы будем биться за результат. Все зависит только от нас. Матч против «Торпедо» будет матчем жизни? Да. Но сначала нужно попробовать набрать очки с «Крыльями». Будем идти от игры к игре», — приводит слова Гбане издание «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 22-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров и не отметился результативными действиями.

После 22 туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков. В 23-м туре «красно-черные» встретятся в гостях с «Крыльями Советов» (15 апреля), а уже в следующем поединке сыграют с прямым конкурентом в борьбе за выживание — «Торпедо» (22 апреля).