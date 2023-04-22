В чемпионате России установлен интересный рекорд

Программу 24-го тура чемпионата России открывал матч между «Химками» и «Торпедо». Игра получилась результативной – подмосковная команда отпраздновала победу с результатом 4:2.

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», впервые в истории чемпионатов России в одном матче забили сразу четыре футболиста, которые вышли на замену. У «Химок» сразу три замены оказались результативными – забивали «свежие» Резиуан Мирзов, Владимир Хубулов и Неманья Главчич. В составе «Торпедо» вскоре после выхода на замену отличился Илья Стефанович.

Отметим, что «Химки» и «Торпедо» по-прежнему остаются в зоне прямого вылета из Премьер-лиги.