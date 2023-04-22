Тихонов — о российском футболе: «Разогнать напрочь всех и не платить им деньги совсем»

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поделился мнением о российском футболе.

Биатлонист выразил возмущение в связи с тем, что некоторые клубы тратят по 300 миллионов евро, а результата нет.

«Чтобы нам жить хорошо в России, нам надо не врать, а говорить правду. В России нет футбола на сегодняшний день. Разогнать напрочь всех их и не платить им деньги совсем», — цитирует Тихонова «Metaratings».

После 23 туров текущего розыгрыша РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», опережающий второй «Ростов» на девять очков. Напомним, что весной прошлого года российские клубы и сборные были отстранены от всех международных турниров.