Денис Маслов — о положении «Торпедо»: «Играть надо до последнего тура»

Экс-президент московского «Торпедо» Денис Маслов высказался после поражения «автозаводцев» от «Химок» (2:4) в матче 24-го тура чемпионата России.

«Не стал бы говорить, что борьба за выживание для «Торпедо» закончена. Играть надо до последнего тура. Думаю, если ребята настроятся правильным образом, то смогут зацепить несколько игр. Нужно набирать очки», — приводит слова Маслова «Спорт-Экспресс».

Как считает функционер, на результаты «Торпедо» повлияла не только отставка Андрея Талалаева, ведь у команды весь год нет игры. Сказались все отставки 18 августа прошлого года, добавил Маслов.

«Торпедо» набрало 13 очков за 24 матча и располагается на последней строчке в турнирной таблице РПЛ.