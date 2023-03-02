Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в кубковых противостояниях непредсказуемые результаты.

«Ещё время много впереди до матчей. И «Крылья Советов», и «Урал» показывают неплохой футбол. Вторые вообще, по-моему, три месяца не проигрывают. Будем смотреть кубковые матчи! Всё может быть, это же Кубок! Поэтому, я не исключаю, что упомянутые мной команды могут повыбивать «Спартак» и ЦСКА», — сказал Чанов.

2 марта определились пары следующей стадии Кубка России. Базовым днём первых матчей 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России является 15 марта, ответных – 5 апреля.