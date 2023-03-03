Мартинс — об игре в мороз: «У меня всё промёрзло: голова, уши, руки, ноги»

Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс рассказал о своих ощущениях во время первой игры 1/4 финала Кубка России против «Локомотива». Напомним, эта игра состоялась 22 февраля при температуре ниже 10 градусов.

Люксембургский футболист отметил, что игра в такой мороз стала для него не самым положительным, но всё-таки опытом. Мартинс признался, что пожалел о выходе на поле без шапки.

«У меня всё промёрзло: голова, уши, руки, ноги. Пришлось пострадать. Я надел больше одежды, чем все остальные ребята, но это не помогло. У Зиньковского и Хлусевича были тёплые повязки на голову, мне такой не хватило», — приводит слова Мартинса пресс-служба «Спартака».

Напомним, что обе встречи четвертьфинального противостояния с «железнодорожниками» остались за «Спартаком» (1:0, 4:2). В полуфинале Кубка России «красно-белые» встретятся с «Уралом». Первая игра этих команд состоится 15 марта и начнётся она в 14:00 по московскому времени.