Бушманов назвал причину, по которой «Спартак» не смог одолеть «Урал»

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос, почему «Спартак» не смог одолеть «Урал» в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Встреча между командами завершилась со счетом 1:1.

«Спартак» не смог победить, потому что «Урал» играл хорошо. У «Спартака» было преимущество, но создали недостаточно моментов. «Урал» в очередной раз показал себя хорошей и организованной командой», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

Ответная встреча между «Спартаком» и «Уралом» пройдет в начале апреля в Екатеринбурге. В предстоящем матче «красно-белые» сыграют в РПЛ с «Оренбургом», а команда Виктора Ганчаренко встретится с «Динамо».