Ганчаренко считает, что навязал «Спартаку» свой футбол

В первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал», чем очень доволен белорусский наставник уральцев Виктор Ганчаренко. Он считает, что смог навязать фавориту свой футбол, что стало неплохим прологом к положительно оцениваемому им результата.

- Когда ты проигрываешь со «Спартаком» на его поле 1:0 и сводишь матч к ничейному результату, втягиваешь их в ту игру, в которая не совсем для «Спартака» удобна, то это для нас, конечно, небольшой шаг вперёд, - цитирует Ганчаренко официальный сайт «Урала».

Напомним, что московский «Спартак» является действующим обладателем Кубка России.