Прославленный ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Уралом» (1:1) в матче Кубка России.

- Как вы оцените ничью «Спартака» с «Уралом»? Команда Абаскаля вновь не смогла победить.

- Я считаю, что «Спартак» не имеет права пропускать мячи. Но «красно-белые» третью игру подряд пропускают по два, по одному мячу. Команда играет нормально, постоянно забивает, но все время пропускает. Хочется, чтобы игра в обороне наконец-то наладилась.

- Все обсуждают момент с неназначенным пенальти за фол на спартаковце Мартинсе. Что вы думаете об этом эпизоде? За точно такой же фол наказали одиннадцатиметровым Пруцева в матче с «Факелом».

- Мне не хочется обсуждать судейство, потому что я не люблю оценивать работу арбитров, но мне уже надоело постоянно отмаливаться. Нельзя так делать, чтобы судья выборочно, по своему усмотрению трактовал эпизоды. Помните, какой момент был у Безбородова? Эпизод уже прошел, команды играют полминуты на другой стороне поля. Вдруг ему ВАР что-то подсказал, он останавливает матч, возвращается назад и назначает пенальти. Это глупость какая-то. Даже если судья потом понесет наказание, это никак не поможет команде. Переигровки все равно не будет. Победу уже никто не присудит. Ну, оштрафуют судью, отстранят на месяц или два. За это время он получит в Первой лиге какой-нибудь крупный матч, отсудит и заработает деньги. Так что судьи играют в беспроигрышную лотерею.

- Не только вы возмущены судейскими ошибками. После встречи «Спартака» с «Факелом» президент РПЛ Александр Алаев сказал, что арбитрам надо включиться.

- Он все правильно говорит. Мы уже давно обсуждаем эту тему, но пока ничего не получается.

- Вчера еще состоялся матч «Акрон» - «Локомотив», в котором «железнодорожники» проиграли в серии пенальти. Имеет ли право такая статусная команда уступать клубу Первой лиги?

- Бросилось в глаза отсутствие Дзюбы. Не знаю, прав ли Галактионов или нет, что не взял его на эту игру, потому что Артём является объединяющим фактором в новой команде. Его авторитет заставляет всех бегать на поле и использовать те моменты, которые он сам создает. Так что зря его не взяли на этот выезд. Если Кубок для «Локомотива» был важен, то это ошибка.

- Наверняка «железнодорожники» надеялись победить и без Дзюбы. Все-таки команды разного уровня.

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- Сейчас они не имеют право делить матчи на серьезные и не серьезные. У «Локомотива» такое положение в чемпионате, что он должен на всех играх учиться, преодолевать сложности и побеждать, иначе может застрять в конце турнирной таблицы, а это ужасно.

- Как вы оцениваете скандальный случай с Бариновым?

- Этот момент должен быть на заметке у судейской коллегии. Они обычно пишут на каждого игрока, кто и чего имеет право или не имеет. Тренерский штаб должен найти виноватого в клубе и как-то его наказать. Этот сотрудник подставил команду.

- «Локомотив» в любом случае не прошел бы дальше.

- Да. Как бы он не сыграл – это бесполезно. Все равно была бы дисквалификация. Уверен, виноватых найдут.

- Надо за такое наказывать клуб?

- Это техническое нарушение, за которым следует присуждение поражения 0:3. Думаю, какое-то наказание все равно будет.

Елена Григорьевская