Кечинов прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом»

Бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал ничью «красно-белых» в матче Кубка России против «Урала».

«Получилась боевая игра. Да, не дотягивал матч по накалу, как в игре чемпионата. Мячи хорошие забили две команды. Результат по игре», — заявил Кечинов в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, проблемы с газоном помешали «красно-белым» играть в комбинационный футбол, отметив при этом, что покрытие было одинаковым для обеих команд. Кечинов также считает, что перед ответным матчем шансы коллективов на выход в финал Пути РПЛ равны.

Напомним, что «Спартак» и «Урал» сыграли со счётом 1:1 в первой встрече в Москве. Ответный поединок пройдёт в Екатеринбурге 4 апреля.