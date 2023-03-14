«Спартак» и «Урал» объявили составы на матч, Мозес - в заявке «красно-белых»

Московский «Спартак» и екатеринбургский «Урал» объявили стартовый состав на матч полуфинала Кубка России. Он состоится менее, чем через час на «Открытие Банк Арене» в Москве - в 20:00.

«Спартак»: Максименко, Тавареш, Маслов, Джикия, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Мартинс, Игнатов, Промес, Мелешин;

«Урал»: Помазун, Гогличидзе, Филипенко, Бегич, Кулаков, Сунгатулин, Влут, Мишкич, Каштанов, Юшин, Егорычев;

Примечательна заявка «красно-белых» на матч тем, что на поле впервые с августа прошлого года может появиться нигерийский защитник Виктор Мозес, получивший тем летом тяжёлую травму. Он разместится на скамейке запасных.

Текстовую трансляцию встречи проведёт портал Liveresult.ru.