Мостовой: Жребий развёл ЦСКА и «Спартак» в полуфинале, будет яркий финал!

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о жеребьёвке Кубка России.

«Московским командам повезло, что жребий развел их в полуфинале, и они не попали друг на друга. Значит, будет яркий финал! Думаю, что «Спартак» с ЦСКА должны обыгрывать своих соперников и проходить дальше», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

По поводу Пути регионов эксперт заявил, что там все предсказуемо, «Зенит» является фаворитом и должен выигрывать все матчи.

В полуфиналах Кубка России Пути РПЛ «Спартак» сыграет с «Уралом», а ЦСКА — с «Крыльями Советов». В нижней сетке «Зенит» встретится в 1/4 финала с «Динамо», «Пари НН» — с «Ростовом», «Акрон» — с «Локомотивом» и «Ахмат» — с «Краснодаром».