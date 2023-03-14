Дасаев: «Спартак» должен выиграть «Урал»

Тренер вратарей академии «Спартака» Ринат Дасаев высказался в преддверии матча 1/2 финала Кубка России между «красно-белыми» и «Уралом».

«Конечно, хотелось, чтобы «Спартак» победил «Урал». Надо набирать спортивную форму и обыгрывать соперника, чтобы чувствовать себя хорошо и уверенно уже в чемпионате. Как мне кажется, «Спартак» должен выиграть», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

При этом специалист отметил, что не понимает новый формат турнира, ведь обе команды не вылетят из Кубка, даже если проиграют.

«Спартак» примет на своем поле «Урал» сегодня, 14 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию игры.