Шавло объяснил успешную 16-матчевую серию «Урала»

Экс-руководитель «Спартака» Сергей Шавло назвал сильные стороны «Урала», который не проиграл «красно-белым» во второй раз за полторы недели. В кубковом матче команда Виктора Ганчаренко сыграла со «Спартаком» 1:1.

- Отлично вписались новички, эффективно работают фланги, на втором этаже тоже большой порядок. И молодежь не тушуется рядом с опытными ребятами, - приводит слова Шавло «Плеймейкер».

Также Сергей Шавло считает, что не проигрывающий на протяжении 16 матчей коллектив из Екатеринбурга заметно прибавил в целом, хотя в матче со «Спартаком» ему также немного везло. Напомним, что в кубковом Пути РПЛ «Спартак» и «Урал» еще ждет ответный матч.