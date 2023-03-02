Бушманов: «Спартаку» нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти «Урал»

Бывший игрок сборной России Евгений Бушманов высказался о полуфинальной паре Кубка России «Спартак» - «Урал».

«Урал – сложный соперник для всех, понятно, что и «Спартаку» легко не будет. Они здорово играют, Ганчаренко здорово перестроил команду. «Спартаку» нужно будет приложить максимум усилий, чтобы пройти дальше», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Первая встреча между «Спартаком» и «Уралом» запланирована на 15 марта в Москве, ответный поединок должен пройти 6 апреля в Екатеринбурге.

Напомним, в 1/4 финала «красно-белые» превзошли в двухматчевом противостоянии «Локомотив» (1:0, 4:2), а подопечные Виктора Ганчаренко оказались сильнее «Ростова» (1:1, 2:1).