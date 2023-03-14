Абаскаль: «Обязательно у Кейта появится свой шанс»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Чего не хватает Бальде, чтобы в основе закрепиться? Он на сборах был хорош.

- Здесь отношение абсолютно такое же. Он в равных условиях с остальными. У нас очень хороший состав, много футболистов, которые и сейчас находятся в отличной форме. Это и Зиньковский, и Соболев, и Шамар, и Квинси, и молодой Мелёшин тоже. Поэтому здесь все исключительно зависит от того, в какой форме находится конкретный футболист, и обязательно у Кейта появится свой шанс.