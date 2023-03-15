Рахимов: «Шансы остаются равными»

В первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал», и теперь у команд равные шансы перед ответной игрой - так считает российский специалист Рашид Рахимов, который с интересом следит за тем, что происходит во втором по престижу турнире в российском футболе.

- «Урал» выглядит очень неплохо. Впереди еще второй матч, будет очень сложно. Считаю, что в этом противостоянии шансы 50 на 50, - заявил известный специалист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ответный кубковый полуфинальный матч команд состоится пятого апреля в Екатеринбурге.