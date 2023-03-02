Президент «Урала» Иванов: «Жеребьёвкой довольны, мы никого не боимся, сейчас наша команда в отличной форме»

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что в команде довольны итогами жеребьёвки Фонбет Кубка России, исходя из результатов которой стало известно, что екатеринбургский коллектив сыграет против московского «Спартака». Команды поспорят за выход в финал турнира.

«Как можно не радоваться «Спартаку»? Будет полный стадион болельщиков. Играть с лучшими всегда приятно. Боимся ли мы «красно-белых»? Никого не боимся. Сейчас «Урал» в отличной форме, пусть они боятся. Думаю, борьба за выход в финал выйдет что надо», — цитирует речь Иванова «РБ Спорт».

Поединок между «красно-белыми» и «Уралом» состоится 15 марта. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Также отметим, что после 17 матчей первой части чемпионата России команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице, занеся в свой актив лишь 21 очко.

«Спартак» идёт на второй строчке и на 6 баллов отстаёт от идущего на первой позиции «Зенита».