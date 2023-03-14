Камоцци: «Спартак» должен обыграть «Урал» и выйти в финал Кубка России»

Футбольный агент Франко Камоцци рассказал о своих ожиданиях в преддверии матча 1/2 финала Кубка России «Спартак» - «Урал».

«Спартак» должен обыграть «Урал» и выйти в финал Кубка России по итогам двух матчей. Уже не так важно, как завершилась их прошлая встреча, потому что Кубок — это отдельная история», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

По мнению агента, невозможно представить, чтобы «Спартак» испугался «Урала», поэтому «красно-белые» должны одержать победу на своем поле.

Первая встреча между «Спартаком» и «Уралом» пройдет 14 марта, стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.