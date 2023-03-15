Мостовой: «Нельзя сказать, что спартаковцы превзошли «Урал» в острых эпизодах»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о первом матче 1/2 финала Кубка России, в котором «красно-белые» не смогли обыграть «Урал» (1:1).

По мнению эксперта, «Спартаку» не удалось превзойти своего соперника по количеству опасных моментов.

«Нельзя сказать, что спартаковцы превзошли «Урал» в острых эпизодах, потому что команда Ганчаренко отвечала и не боялась «Спартака». Плюс Виктор угадал с заменами, которые вытащили ничью для «Урала», — приводит слова Мостового RT.

Ответная встреча этих команд состоится 5 апреля. Напомним, что в другой полуфинальной паре отношения выясняют ЦСКА и «Крылья Советов». Первая игра этого противостояния состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 17:30 по московскому времени.