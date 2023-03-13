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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никита Чернов: «Я не знаю точных сроков, когда восстановлюсь»

13 Марта 2023 • 19:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
Через 22 ч. 45 мин.

Защитник столичного «Спартака» Никита Чернов заявил, что ни врачи, ни он сам до сих пор не знают его точных сроков восстановления после травмы. Напомним, что центрдеф травмировался в домашнем матче с «Уралом» из Екатеринбурга в рамках 18 тура РПЛ. Та игра состоялась 4 марта и завершилась боевой ничьей – 2:2. После игры выяснилось, что защитник повредил заднюю поверхность бедра.

«Точных сроков восстановления после травмы не знаю, но мне хотелось бы побыстрее выйти на поле вновь. Возможно ли, что вернусь к матчу с «Уралом» в Кубке России? Хотелось бы, всё возможно», - цитирует игрока «РБ Спорт».

Первая игра «Спартака» и «Урала» в рамках полуфинала Кубка России в Пути РПЛ состоится 14 марта.

Более одной недели назад мы сообщали, что восстановление Чернова растянется как минимум на месяц.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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