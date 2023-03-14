Джикия: «Говорить сейчас после 1:1 с «Уралом», что всё плохо, я точно не буду»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия дал комментарий после матча с «Уралом» (1:1). Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Сильно разочарованы результатом?

- Результат не тот, который бы хотелось, но ничего страшного, еще одна игра. Все только начинается.

- Почему не удалось во втором тайме удержать преимущество?

- Потому что пропустили этот гол, не реализовали сами очень много хороших моментов, поэтому результат 1:1.

- В первом тайме был эпизод с Промесом. Речь может идти даже о двух пенальти. Ваше отношение к этим эпизодам?

- Судейство я не комментирую.

- Что скажете по состоянию поля? Это уже четвертый матч в году, весна никак не придет, это на поле сказывается?

- Не хочется говорить о поле, потому что за ним смотрят наши ребята и делают все возможное, чтобы оно было как можно лучше. То, что оно будет лучше, сомнений нет, ребята поработают над этим. То, что это надо исправить, это факт. Я нигде особо не смотрел на другие поля. Но вы прекрасно знаете, что по телевизору одно, а когда приезжаешь и сам смотришь на поле, а там всё закрашено для картинки. Поэтому ситуации разные бывают. Да, это проблема, с которой мы сталкиваемся из года в год. Поэтому футбол в феврале, как я уже говорил, - не самое лучшее занятие.

- В матче с «Факелом» вы упростили игру и играли в два больших нападающих и переломили соперника, а сейчас это сделать не удалось. Нет Николсона и Соболева.

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- Нету ребят, все прекрасно знаете, почему. Конечно, для нас это потери. Но мы прошли «Локомотив» без них, поэтому говорить сейчас после 1:1 с «Уралом», что всё плохо, я точно не буду. Всё продолжается и идёт как надо.