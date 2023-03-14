Спартак - Урал: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Во вторник стартует новая стадия кубкового плей-офф - полуфинал Пути РПЛ. Первыми здесь на поле выйдут «Спартак» и «Урал». Команды играли на этой же арене 10 дней назад, и команда Виктора Ганчаренко продлила уникальную для уральцев беспроигрышную серию (2:2). Конечно, «красно-белые» сегодня снова считаются фаворитами, но не стоит забывать о том, что будет и ответный поединок.

В 20:00 можно смотреть игру на «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Текстовая трансляция состоится на LiveResult.ru.