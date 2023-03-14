​«Поймаю и сломаю ноги»: Президент «Урала» угрожал журналисту после ничьей со «Спартаком»

Во вторник вечером «Урал» сыграл вничью со «Спартаком» (1:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России. Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал запись телефонного разговора между журналистом и президентом «Урала» Григорием Ивановым.

- Как в команде восприняли ничью? Положительно? – вопрос журналиста.

- Слышишь, ещё раз позвонишь, я тебя поймаю и сломаю ноги. Ты чё, ***** [обалдел], ***** [блин], игра только закончилась. Я вам всем сказал: «Не звоните сразу после игры». Вы что делаете?» - ответил Иванов.

Отметим, что «Урал» довёл серию без поражений во всех соревнованиях до 16 матчей.