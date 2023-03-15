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Кубок России

Что помешало «Спартаку» одержать победу над «Уралом» в Кубке России

15 Марта 2023 • 09:16 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:1
Урал
окончен

Во вторник «Спартак» провёл первый полуфинальный матч Кубка России, в котором не смог дома обыграть «Урал». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах встречи с «Уралом».

«Спартак» к матчу с «Уралом» подходил в весьма интересном положении. В трёх предыдущих встречах во всех турнирах, в том числе с клубом из Екатеринбурга в рамках Премьер-лиги, «красно-белые» неизменно пропускали по два гола. При этом «Спартак» забивал больше, правда, судьи регулярно отменяли мячи москвичей. Однако в целом получалось так, что за ошибки обороны удачно отдувалась атака. В матче с «Уралом» у Абаскаля были объективные сложности в нападении из-за продолжающейся дисквалификации Соболева и Николсона.

Сразу, конечно, хочется задаться вопросом, а что же с Бальде? Сенегалец здорово себя зарекомендовал во время сборов, но вот в официальных матчах Абаскаль его не выпускает. В матче с «Уралом» было видно, что Мелёшин устал, но даже в этой ситуации Бальде не появился. Остаётся лишь ждать, чтобы понять причину, почему сенегалец не играет.

Так или иначе Абаскаль, похоже, решил в матче с «Уралом» в этот раз сделать чуть больший упор на оборону. Гости в начале игры очень активно прессинговали спартаковцев, но хозяева ошибок не допускали. Вообще стоит отметить, что в целом в обороне «Спартак» сыграл хорошо. Пропущенный гол – это удар издали с рикошетом, что нельзя назвать прямо уж хорошим моментом. Был, конечно, сумасшедший сейв Максименко во втором тайме, но на этом, по сути, всё.

При этом атака «Спартака» вновь создала целый вагон моментов. Кроме гола, можно вспомнить промах Промеса с близкого расстояния, удар нидерландца головой, когда Помазун спас, а ещё был эпизод, когда Мартинс не смог нормально обработать мяч, выходя один на один. Если бы «красно-белых» не подвела реализация, они могли решить исход противостояния в первом же матче.

В целом по игре вряд ли у Абаскаля может быть много претензий к команде. С другой стороны, в футболе всегда важен результат, и вот теперь «красно-белые» оказались в непростой ситуации. Выиграть в Екатеринбурге будет довольно сложно, а без этого в финал пробиться не получится. Хотя, возможно, к ответному матчу уже полноценно вернётся Виктор Мозес, который наконец-то оказался в заявке. На старте сезона нигериец был очень важен в задумках Абаскаля.

Конечно, подводя итоги матча, сложно не затронуть тему судейства. К ошибкам арбитров можно относиться с пониманием, когда странные решения принимаются в обе стороны. Однако главная проблема – это двойные стандарты, когда просто непонятно, как оцениваются эпизоды. Только во вторник ЭСК признала, что в ворота «Спартака» в матче с «Факелом» был правильно поставлен пенальти за отмашку в штрафной, и вот теперь в практически идентичной ситуации нарушение не фиксируется. РФС может сколько угодно выкладывать ролики с нарезками общения судей по гарнитуре, но пока будет происходить такое вопиющее безобразие, когда одинаковые эпизоды трактуются по-разному, ничего хорошего не будет.

Тем не менее второй матч обещает быть крайне любопытным. «Спартак» хорош и набирает ход, что заметно. Однако и «Урал» прогрессирует, так что наверняка постарается выиграть в Екатеринбурге. Остаётся лишь немного подождать, предвкушая это интересное противостояние.

Роман Андреев

Сможет ли «Спартак» пройти «Урал» в Кубке России?
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Комментарии (1)
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Кришна
15 Марта 2023 в 10:46
Не читая гору очередного бла-бла-бла, отвечу на вопрос автора. Урал им помешал. Расходимся.
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