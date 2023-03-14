Рахимов: «Шансы «Урала» и «Спартака» в паре - 50 на 50»

Знаменитый тренер Рашид Рахимов оценил шансы «Урала» и московского «Спартака» пройти дальше в Кубке России. Напомним, что эти команды встретились друг с другом в полуфинале в рамках Пути РПЛ. Первый матч пары завершился вничью сегодня вечером на «Открытие Банк Арене» – 1:1, ответная встреча пройдёт в Екатеринбурге 5 апреля.

«Сегодняшний матч показал, что эта уверенность «Урала», которую клубу придал Ганчаренко, не заканчивается при любых ошибках, которые происходят на поле. «Урал» продолжает смотреться очень неплохо. Считаю, что шансы команд в этом противостоянии 50 на 50», - заключил Рахимов для «Матч ТВ».