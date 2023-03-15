Абаскаль рассказал, почему Зиньковский не вышел в стартовом составе «Спартака» на игру с «Уралом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему полузащитник Антон Зиньковский не вышел в стартовом составе «красно-белых» на матч 1/2 финала Кубка России против «Урала» (1:1).

По словам специалиста, в начале встречи «Спартак» не нуждался в подачах Зиньковского, из-за чего выбор пал на других игроков.

«У нас нет Шамара (Николсона), нет Соболева. У нас не может Пруцев или Игнатов идти и замыкать подачи. В концовке, при равном счёте, как раз это уже было уместно», — сказал Абаскаль на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч между «Спартаком» и «Уралом» запланирован на 5 апреля. В другом полуфинальном противостоянии встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Первая игра этих команд состоится сегодня, 15 марта.