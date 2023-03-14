Ганчаренко: «Доволен, что проявили характер и смогли изменить ситуацию во втором тайме»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча со «Спартаком» (1:1).

- Остались ли вы довольны вот этим результатом?

- Наверное, более точно можно будет сказать после ответного матча. Но то, что мы проявили характер и смогли изменить ситуацию во втором тайме, то, наверное, да. Доволен.

- Железнов в официальных матчах в 2023 году не принимал участия. Как вы это делаете? Выходит Железнов и сразу забивает. Это точно не в первый раз в вашей тренерской деятельности.

- Во-первых, надо понять Железнову, чтобы в таком ритме играть, как он сегодня был, надо в таком ритме тренироваться. Моментами он дает слабину, поэтому он не так часто играет. Как только он возьмет нужный ритм, его время увеличится. Наверное, это простой посыл для него.

- Есть ли какие-то изменения в голове перед ответным матчем со «Спартаком», уже сейчас?

- У нас календарь - «Динамо», «Зенит», поэтому сейчас думаем только о том, как команду восстановить.