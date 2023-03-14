«Спартаку» придётся непросто в матче с «Уралом» — Баженов

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча «красно-белых» против «Урала».

«Все зависит от «красно-белых», как они будут играть. «Урал» — одна из самых прогрессирующих команд, поэтому «Спартаку» придется непросто. Думаю, получится интересный матч, будет тактическая и физическая борьба», — приводит слова Баженова «РБ Спорт».

Функционер отметил, что несколько лидеров «красно-белых» не примут участие в игре из-за ранее полученной дисквалификации, но в команде есть футболисты, которые могут заменить их. Хочется увидеть хороший футбол в исполнении обеих команд, добавил Баженов.

Первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Уралом» состоится сегодня, 14 марта. Начало — в 20:00 по мск.