Федун: «Спартаку» просто немного не повезло»

В первом полуфинальном матче Фонбет Кубка России московский «Спартак» не сумел переиграть «Урал», и бывший президент московского клуба Леонид Федун считает, что проблема - в банальном невезении. Он считает, что его любимцы упустили несколько выгодных моментов для взятия ворот по ходу прошедшего матча.

- Нам немножко не повезло. Надо было несколько хороших моментов забить, особенно в концовке матча, когда Помазун вытащил сумасшедший мяч от Промеса, - цитирует Федуна «Спорт-Экспресс».

Напомним, что именно московский «Спартак» является действующим обладателем второго по престижу трофея в российском футболе.