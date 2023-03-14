Маслов: «У соперника залетело всё, а у нас не залетало ничего»

Защитник «Спартака» Павел Маслов дал комментарий после матча с «Уралом» (1:1). Его слова приводит корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Наверное, игра была чуть менее яркой, чем в чемпионате не так давно. Вы согласны с этим? Расслабляет то, что есть ответный матч?

- Да нет. Никакой расслабленности не было, пытались играть как могли. Говорить о какой-то расслабленности абсолютно неуместно

- Ответный гол «Урала» состоялся при вашем участии. Небольшой рикошет, из-за этого Максименко не смог ничего сделать?

- Не знаю, со мной или без меня. Но я пытался исправить ошибку. Произошло - так произошло. Не могу ничего сказать. Говорю, как есть.

- В целом объективный результат? По моментам в том числе?

- Наверное, по моментам у нас было преимущество, и по владению. Но счет в футболе всегда закономерен. Так получилось, что у соперника залетело всё, а у нас не залетало ничего. Вратарь отбивал после того, как Промес бил головой. Но это футбол, так случилось, можем обвинить только себя в этом.