Гранат — о жеребьёвке Кубка России: «Финал «Спартак» — ЦСКА станет привлекательным для всех зрителей»

Экс-защитник сборной России Владимир Гранат отреагировал на результаты жеребьёвки полуфинала и второго этапа четвертьфинала Кубка России.

Гранат считает, что на полуфинальной стадии сформировались интересные пары, которые способны подарить зрителям яркий финал. Напомним, в 1/2 финала «Крылья Советов» сыграют ЦСКА, а «Спартак» встретится с «Уралом».

«Финал может быть очень интересным. Вывеска «Спартак» — ЦСКА станет привлекательной для всех зрителей. Но я уверен, что московским клубам в полуфиналах легко точно не придётся», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Первые матчи противостояний «Крылья Советов» — ЦСКА и «Спартак» — «Урал» запланированы на 15 марта, а ответные встречи пройдут 5 апреля.