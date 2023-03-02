Бояринцев оценил шансы «Спартака» на выход в финал Кубка России

Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев поделился мнением о шансах московского «Спартака» дойти до финала Кубка России.

«Спартак» находится в хорошей кондиции, поэтому «Уралу» будет непросто. У «красно-белых» хорошие шансы дойти до финала», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По мнению специалиста, в финале со стороны Пути регионов может оказаться победитель пары «Зенит» - «Динамо», а из Пути РПЛ — «Спартак» или ЦСКА.

Напомним, в полуфинале Кубка России Пути РПЛ команда Гильермо Абаскаля сыграет с «Уралом», а «армейцы» встретятся с «Крыльями Советов».

Добавим, что уже завтра, 3 марта, возобновляется розыгрыш Российской премьер-лиги.