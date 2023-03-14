«Спартак» пропустил после дальнего удара Железнова, счёт сравнялся

В эти минуты «Спартак» и «Урал» проводят первый полуфинальный матч кубкового Пути РПЛ. «Красно-белые» повели на 21-й минуте после удара Квинси Промеса и пропустили в ответ спустя тайм. Гости отобрали мяч именно у голландца, и Юрий Железнов из-за пределов штрафной площади пробил в левый нижний угол, а Александр Максименко не выручил в этом момент. Счет сравнялся.

Напомним, что еще будет ответный поединок. Также добавим, что у «Урала» Виктора Ганчаренко рекордная для клуба беспроигрышная серия.

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