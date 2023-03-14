«Спартак» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Кубке России по футболу встречаются «Спартак» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Спартак Москва - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Промес Квинси21'
Максименко Артём•Джикия Георгий•Литвинов Руслан•Маслов Павел•Хлусевич Даниил•Пруцев Данил•Мартинс Кристофер•Тавареш Томаш•Промес Квинси•Игнатов Михаил Александрович•Мелёшин Павел
Помазун Илья•Гогличидзе Лео•Филипенко Егор•Бегич Сильвие•Кулаков Денис•Егорычев Андрей•Сунгатулин Фаниль•Мишкич Даниэль•Юшин Александр•Влут Рай•Каштанов Алексей
14 марта. Стадион "Открытие Банк Арена" (Москва).
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