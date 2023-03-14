Пименов: «Абаскаль влюбил в себя всю спартаковскую торсиду»

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов оценил репутацию Гильермо Абаскаля среди спартаковских болельщиков. Испанец, напомним, возглавил «красно-белых» прошедшим летом и сейчас довольно уверенно ведёт «Спартак» по турнирной дистанции, уступая в РПЛ по набранным очкам только «Зениту».

«Абаскаль, думаю, влюбил в себя всю спартаковскую торсиду и не только. 11 игроков русских, добавился Промес. И за «Спартаком» приятно стало наблюдать», - рассказал Пименов «Матч ТВ».

Пименов добавил, что не знает, как Абасклю придётся вводить в состав легионеров «Спартака», так как российские игроки, по мнению эксперта, показали себя в прошедших официальных играх на отличном уровне.