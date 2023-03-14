Абаскаль уверен, что у «Спартака» отобрали право на пенальти

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Уралом» (1:1).

- Почему Пруцева и Хлусевича сняли в перерыве матча?

- Мы это сделали, чтобы улучшить игру команды и чтобы добавить в скорости.

- Видели ли вы момент с Бегичем и Мартинсом в штрафной площади, какая реакция на него с вашей стороны?

- Пенальти.

- «Урал» снова не удалось победить. Насколько это злит тренерский штаб «Спартака»? Потому что команда неплохо играет в обороне.

- Я тот тренер, который не верит в случайности. «Урал» - команда, которая не проигрывает в официальных матчах с 17 сентября. Игроки нашли свой стиль, понимают, что хотят на поле. И сегодня с первой минуты они это показывали на поле. Это очень сложная команда, сегодня она действовала предпочтительно на контратаке. Она делает ставку на какое-то действие. Конечно, она воспользовалась также состоянием поля. Это также было на руку соперника. Мы контролировали мяч, но если наш контроль не заканчивается голом, то все становится намного сложнее. Нас впереди ждет очень сложный матч.