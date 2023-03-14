Егорычев: «Рад, что Помазун играет в нашей команде»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев высказался о важности Ильи Помазуна после ничьи в матче Кубка России против «Спартака».

«Конечно, Помазун нас выручает, он великолепный вратарь. Рад, что Илья играет в нашей команде», — заявил хавбек клуба Премьер-лиги в интервью «Чемпионату». Также Егорычев считает, что «Спартак» не владел игровым преимуществом, несмотря на большую разницу во владении мяча.

Напомним, что первый полуфинальный поединок Пути РПЛ завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная игра «Урала» и «Спартака» пройдёт в Екатеринбурге 4 апреля.