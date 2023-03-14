Промес открыл счёт в матче «Спартак» - «Урал»

В кубковом матче играют «Спартак» и «Урал». На 21-й минуте «красно-белые» открыли счет в поединке, проведя красивую комбинацию. Томаш Тавареш с правого фланга доставил мяч к дальней штанге, и Квинси Промес удачно завершил атаку. На табло загорелся результат 1:0.

Напомним, что команды также проведут ответный матч на этой стадии соревнований.

Также во вторник из Кубка вылетел «Локомотив», уступив по пенальти «Акрону». «Железнодорожники» могли завершить свой путь в Кубке и в случае победы, так как на поле вышел дисквалифицированный Дмитрий Баринов.