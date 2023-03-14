Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Титов: «Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее»

14 Марта 2023 • 23:55 Комментировать
Спартак Москва
1:1
Урал
окончен

Легенда столичного «Спартака» Егор Титов прокомментировал ничью против екатеринбургского «Урала» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Об этой игре нужно говорить в контексте трёх матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает», — заявил Титов, чьи слова приводит издание RT.

По его мнению, ответная встреча в Екатеринбурге будет очень интересной и вызовет большой ажиотаж среди болельщиков. Тем не менее эксперт считает, что «красно-белые» должны попасть в финал и защитить Кубок в нынешнем сезоне.

Напомним, что в первой встрече «Спартак» и «Урал» сыграли со счётом 1:1. Ответный поединок пройдёт в Екатеринбурге 4 апреля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Урал Кубок России Егор Титов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Акрон Акрон
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
1
5.40 3.90 1.67
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Урал Урал
1
1
1.59 4.10 6.00
Видео
15.03.23 в 15:00
Ахмат Ахмат
Краснодар Краснодар
2.70 3.40 2.70
Видео
15.03.23 в 17:30
Крылья Советов Крылья Советов
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.15 3.45 2.32
Видео
15.03.23 в 20:00
Зенит Зенит
Динамо Москва Динамо Москва
1.55 4.30 6.00
Видео
Все матчи
Новости
14 Марта
23:55 · Кубок России
Титов: «Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее»
23:54 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о серии «Урала»: «Никто не знает в чём секрет»
23:46 · Кубок России
Ганчаренко считает, что навязал «Спартаку» свой футбол
23:33 · Кубок России
Джикия: «Говорить сейчас после 1:1 с «Уралом», что всё плохо, я точно не буду»
23:19 · Кубок России
Егорычев: «Рад, что Помазун играет в нашей команде»
23:13 · Кубок России
Лапочкин: «Карасёву надо было назначать пенальти в ворота «Урала»
23:04 · Кубок России
Егорычев – об «Урале»: «Мы сильны характером и никогда не сдаёмся»
22:52 · Кубок России
Кечинов прокомментировал ничью «Спартака» с «Уралом»
22:51 · Кубок России
Рахимов: «Шансы «Урала» и «Спартака» в паре - 50 на 50»
22:41 · Кубок России
Маслов: «У соперника залетело всё, а у нас не залетало ничего»
22:39 · Кубок России
Булыкин обвинил начальника «Локомотива» в выходе Баринова на поле
22:34 · Кубок России
Баринов: «Я не знал о ситуации с жёлтыми карточками»
22:33 · Кубок России
Абаскаль уверен, что у «Спартака» отобрали право на пенальти
22:30 · Кубок России
Промес признан игроком матча «Спартак» - «Урал»
22:26 · Кубок России
Ганчаренко: «Доволен, что проявили характер и смогли изменить ситуацию во втором тайме»
Все новости