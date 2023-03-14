Титов: «Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее»

Легенда столичного «Спартака» Егор Титов прокомментировал ничью против екатеринбургского «Урала» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.

«Об этой игре нужно говорить в контексте трёх матчей. Каждая встреча с «Уралом» для «Спартака» становится сложнее и сложнее. Здесь надо отдать должное Виктору Гончаренко, потому что его команда уже на протяжении 16 матчей не проигрывает», — заявил Титов, чьи слова приводит издание RT.

По его мнению, ответная встреча в Екатеринбурге будет очень интересной и вызовет большой ажиотаж среди болельщиков. Тем не менее эксперт считает, что «красно-белые» должны попасть в финал и защитить Кубок в нынешнем сезоне.

Напомним, что в первой встрече «Спартак» и «Урал» сыграли со счётом 1:1. Ответный поединок пройдёт в Екатеринбурге 4 апреля.