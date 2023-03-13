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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал о самочувствии Ранджеловича

13 Марта 2023 • 14:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Урал
14.03 20:00

Василлис Панагиотакис, агент нападающего «Урала» Лазара Ранджеловича, рассказал о состоянии своего клиента.

Напомним, 25-летний серб был заменён по ходу игры 19-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).

«С Лазарем всё в порядке. Он не травмирован», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне Ранджелович провёл за «Урал» 18 матчей, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

После 19 туров текущего розыгрыша РПЛ команда из Екатеринбурга занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 25 набранных очков. Напомним, что завтра, 14 марта, «Урал» проведёт свой первый матч полуфинального противостояния Кубка России против «Спартака». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лазар Ранджелович
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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