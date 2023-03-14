Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от кубкового матча с «Уралом».

- Жду, что «Спартак» победит. К этому есть все предпосылки. В последнем матче команда вырвала победу у «Факела» и получила позитивные эмоции с уверенностью. «Спартак» сейчас неплохо выглядит, и у него есть все, чтобы победить «Урал». Хотя и гости тоже неплохо сейчас играют.

- У них длительная беспроигрышная серия.

- Тем интереснее будет матч.

- Как сильно будет отличаться эта игра от матча десятидневной давности, в котором москвичи испытали сложности?

- Скорее всего, «Спартак» будет атаковать, а «Урал» больше думать об обороне, но мы не можем это утверждать, потому что у тренеров есть свои задумки. Но хозяева вряд ли отойдут от своей тактики, а вот гости будут думать, как им действовать, чтобы добиться успеха. Просто тогда было начало весеннего отрезка чемпионата, а сейчас команды уже вкатились. Хотелось бы, чтобы погода была нормальная, и чтобы с полем все было хорошо. Тогда получится интересный матч.

- Кубковый матч пропустят Соболев, Николсон и Селихов. Это усложняет задачу «Спартаку»?

- Соболев неплохо себя проявил в последней встрече. Был полезен команде. Но и без него «Спартак» хорошо играл и добивался результата. И Максименко хорошо выглядел, когда его выпускали. У «Спартака» есть достойные замены, есть из кого выбирать. Надеюсь, отсутствие этих ребят не повлияет на игру команды негативно.

- В прошлом матче «Спартак» позволил «Уралу» забить дважды. Такое сегодня исключено, или ситуация может повториться?

- В последней игре было то же самое. Надеюсь, «Спартак» сделает выводы, что после забитых мячей нельзя расслабляться. Думаю, если это такая тенденция, то в команде об этом помнят. В обороне есть определенные проблемы, идет постоянная ротация. Линия обороны иногда вынужденная. Хотелось бы, чтобы хозяева сыграли более надежно. Но «Урал» - сильная команда, которая будет угрожать воротам «Спартака». Надеюсь, без последствий.

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- Три игры подряд «Спартак» пропускает два мяча дома. Такое вообще позволительно?

- Москвичи сами понимают, что защита не слишком слаженная из-за постоянных перестановок. Это не способствует усилению действий защитников. Сложности будут. Но я надеюсь, что подбора футболистов хватит, чтобы безболезненно заменить выбывших. Плюс Джикия добавляет обороне уверенности.

- Как думаете, беспроигрышная серия «Урала» сегодня оборвется?

- Загадывать сложно. Можно только сказать, что нас ждет интересное противостояние.

- «Урал» способен закрыть Промеса, который сделал дубль в последнем матче?

- Это сильный игрок, и соперники это понимают. Они уделяют ему больше внимания. Квинси может сам придумать гол. Надеюсь на него. Тем более, он сейчас в хорошей форме. Жду от него голов.

- На кубковый матч паспорт болельщика не нужен, поэтому ожидается 10-12 тысяч болельщиков. Такая поддержка должна сыграть свою роль?

- Да, естественно. Я был на игре с «Факелом». Народу было немного. Сейчас будет более атмосферная обстановка. Футболистам будет приятно играть, и зрителям будет более интересно находиться в этом энергетическом поле.

Елена Григорьевская