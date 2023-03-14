Егорычев – об «Урале»: «Мы сильны характером и никогда не сдаёмся»

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Андрей Егорычев похвалил свою команду за выездную ничью в матче со «Спартаком» в Кубке России. Игра, напомним, завершилась со счётом 1:1, на гол Квинси Промеса ответил Юрий Железнов.

«По владению лидировал «Спартак», но я бы не сказал, что он лидировал и по моментам в матче. Сегодня сыграли не очень эмоционально, было не так много времени на восстановление. Но мы сильны характером и никогда не сдаёмся», - цитирует Егорычева «Матч ТВ».

Напомним, что благодаря сегодняшней ничьей «Урал» довёл свою блистательную серию без поражений аж до 16 официальных матчей кряду. Подопечные Виктора Ганчаренко не знают поражений с сентября прошлого года.