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Кубок России

Ранджелович: «У «Урала» есть все шансы оказаться в финале Кубка России»

07 Марта 2023 • 14:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Урал
14.03 20:00

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович выразил мнение, что команда из Екатеринбурга имеет все шансы пробиться в финал Кубка России.

Напомним, в полуфинале турнира «Урал» встретится со «Спартаком». Первая игра этого противостояния состоится 14 марта, а ответная встреча запланирована на 5 апреля.

«Если мы продолжим играть так же неплохо, то у «Урала» есть все шансы оказаться в финале Кубка России. Самое главное — продолжать упорно трудиться», — цитирует Ранджеловича «Матч ТВ».

Отметим, что в предыдущем раунде плей-офф Кубка России «Урал» одолел по сумме двух встреч «Ростов» (3:2).

После 18 туров РПЛ екатеринбуржцы занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Лазар Ранджелович
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СПАРТАК МОСКВА УРАЛ
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Комментарии (1)
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ингерман
07 Марта 2023 в 14:09
ай пральна.. они усе могуц.. )))
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