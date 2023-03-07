Ранджелович: «У «Урала» есть все шансы оказаться в финале Кубка России»

Нападающий «Урала» Лазар Ранджелович выразил мнение, что команда из Екатеринбурга имеет все шансы пробиться в финал Кубка России.

Напомним, в полуфинале турнира «Урал» встретится со «Спартаком». Первая игра этого противостояния состоится 14 марта, а ответная встреча запланирована на 5 апреля.

«Если мы продолжим играть так же неплохо, то у «Урала» есть все шансы оказаться в финале Кубка России. Самое главное — продолжать упорно трудиться», — цитирует Ранджеловича «Матч ТВ».

Отметим, что в предыдущем раунде плей-офф Кубка России «Урал» одолел по сумме двух встреч «Ростов» (3:2).

После 18 туров РПЛ екатеринбуржцы занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка.