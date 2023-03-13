Прудников: «Матчи «Спартака» с «Уралом» в Кубке России важны психологически»

Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников считает, что грядущие матчи «красно-белых» с «Уралом» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России важны для столичной команды не только с точки зрения турнирного значения, а и с точки зрения психологии.

«Спартаку» необходимо побеждать «Урал», чтобы далее все матчи пошли как по накатанной. И тут нет разницы, Кубок России это или Премьер-лига. Победить в матчах против «Урала» важно, прежде всего, для командной психологии победителя», - заявил Прудников «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч между «Спартаком» и «Уралом» состоится уже 14 марта. Место действия – «Открытие Банк Арена» в Москве. Отметим, что победить «Урал» «красно-белым» будет не так просто, учитывая то, что подопечные Виктора Ганчаренко не проигрывают уже 14 матчей подряд.